Cimiteri, procedono i lavori su Sant'Andrea e Monterappoli

Continuano i lavori per due cimiteri, quello di Monterappoli e quello di Sant'Andrea. Per il primo saranno realizzati 25 nuovi loculi (l'investimento è di 150mila euro), per il secondo, il Cimitero Comunale di Empoli, ne arriveranno 684 (l'investimento è più corposo, da 1,67 milioni di euro).

Il cronoprogramma prosegue come da progetto e nell'arco di questa primavera i due lavori saranno conclusi.

Sempre per il cimitero di Sant'Andrea è stato effettuato il getto della platea in cemento su cui verrà allestito il nuovo chiosco per la vendita dei fiori (spesa da 32mila euro).

L'assessore ai Lavori Pubblici e ai Cimiteri del Comune di Empoli si è detto soddisfatto di come stanno procedendo questi lavori, considerando che ve ne saranno ancora altri da mettere in campo a livello progettuale e manutentivo, così come da piano delle opere, per rendere i cimiteri adeguati al servizio e al decoro che meritano.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa