Codyeco Lupi in trasferta a Reggio Emilia: occhi puntati sui tre punti contro i Vigili del Fuoco Marconi

La Codyeco Lupi, reduce dal turno di riposo, affronta questo sabato la terza trasferta di fila, dopo quelle di Cecina e Sesto Fiorentino, portando armi e bagagli sul campo dei Vigili del Fuoco Marconi di Reggio Emilia (ore 20.30, palestra M. di Canossa, ex Levi, via Paterlini).

Il gap in classifica tra le due squadre (37 i punti di differenza) e il ruolo di marcia recente mette i biancorossi di Pagliai nel ruolo di indubbi favoriti ma è evidente che viaggio, terreno di gioco, condizione generale, attitudine avversaria, siano variabili da considerare sempre e lo staff tecnico dei Lupi è troppo esperto per far sì che la squadra si presenti in Emilia sottovalutando l’impegno.

I Vigili, storica società di Reggio Emilia, hanno affrontato questo girone D con entusiasmo ma i risultati non sono stati brillanti e il -11 da Cecina li inserisce a pieno titolo tra le realtà a forte rischio di retrocessione. Nel girone di ritorno hanno vinto soltanto con le squadre più indietro (Firenze, Parma) e nello specifico arrivano da tre sconfitte in fila (sempre per 3-0). Al di là dei numeri, vale quanto detto sopra. Una squadra che gioca in casa tende a dare il massimo e affrontare la capolista, soprattutto quando si chiama Codyeco Lupi, regalerà ulteriori stimoli.

I ragazzi di Pagliai al contrario hanno mostrato una resilienza notevole e dopo la batosta nel derby con Castelfranco hanno vinto tutte le rimanenti partite, concedendo qualcosa solo alla terza forza del torneo, la Kerakoll Sassuolo, comunque sconfitta al Pala Parenti. La ritrovata efficienza in battuta, la forma degli uomini-chiave, la pronta risposta di chi è stato chiamato dalla panchina, sono state le armi in più di una Codyeco che vuol arrivare nel migliore dei modi alla prossima sfida interna con l’ottima UPC Camaiore. Per questo, l’obiettivo unico di questo turno sono i tre punti.

Arbitri: Marco Bertonelli, Emily Mazzola

Streaming: la gara sarà trasmessa live sul canale ufficiale You Tube, Lupi Volley Tve ricondivisa sui social biancorossi

VVF Marconi Reggio Emilia: 1 Cigni Luca, 2 Corbetti Marco, 3 Pavesi Gabriele, 4 Catellani Filippo, 5 Viola Andrea, 9 Cavazzoli Enrico, 10 Bonante Simone, 11 Magnani Alessandro, 12 Tamagnini Giacomo, 14 Piccinini Marco, 17 Nsia Paolo, 28 Giovannelli Fabio (L), 41 Ronzoni Simone, 57 Gianferrari Tomas (L).

Codyeco Lupi S. Croce: Codyeco Lupi: 1 Civinini Jordan, 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco, 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo, 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio (L), 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

25^ turno (5-6 aprile 2025)

UPC SHD Camaiore-Beca Tensped Spezzano

NPSG Trading La Spezia-Gruppo Lupi Pontedera

BiAuto Jumboffice Sestese-Kerakoll Sassuolo

Isomec Inzani Parma-Firenze Volley

Invicta Grosseto-AMA S. Martino Reggio Emilia

VVF Marconi Reggio Emilia-Codyeco Lupi S. Croce

Sacmagroup Cecina-CUS Genova

riposa: Toscanagarden Castelfranco

La classifica

Codyeco Lupi, UPC SHD Camaiore 52, Kerakoll Sassuolo 50, BiAuto Jumboffice Sestese 43, Invicta Grosseto 41, NPSG Trading Log, C.U.S. Genova 40, AMA S. Martino Reggio Emilia 39, Toscanagarden Castelfranco 38, Beca Tensped 29, Sacmagroup Cecina 26, Gruppo Lupi Pontedera 23, VVF Marconi Reggio Emilia 15, Firenze Volley 12, Isomec Inzani Parma 4.

Fonte: Ufficio Stampa

