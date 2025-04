Primavera Giapponese con grandi incontri al Piccolo Museo del Giocattolo

È arrivata la Primavera Giapponese al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi. Doppio appuntamento 12 e 13 Aprile con Andrea Dentuto e Cristina D'Auria e Gigi Baldassini. In entrambi i casi si tratta di una cena-incontro a 30 euro menù fisso.

Dentuto è illustratore, animatore, fumettista di scuola giapponese. Nel 1994 scrive un articolo sulla rivista Kappa Magazine, che presenta la venuta di Monkey Punch in Italia. In quella occasione incontra per la prima volta il Maestro, che frequenterà poi come amico una volta giunto in Giappone.

A Tokyo, dove ha vissuto per quasi 11 anni, ha lavorato un anno circa come intercalatore nella Telecom Animation Film, guidata all’epoca dal mitico YasuoOtsuka, l'animatore considerato più rappresentativo dell'anime di Lupin III; ha inoltre pubblicato illustrazioni su uno dei massimi quotidiani nazionali giapponesi, il “MainichiShinbun”, arrivando in seguito, dopo numerosi lavori come disegnatore, a realizzare manga originali di Lupin III per la casa editrice ufficiale del personaggio, la Futabasha, manga che hanno ricevuto notevole successo

Il 12 sarà accompagnato da Cristina D'Auria. Laureata in Lingue. Subito dopo la laurea si è trasferita a Tokyo, con l’obiettivo di imparare il giapponese e di abitarci. Ci ha vissuto per dieci anni, lavorando come insegnante d’italiano, traduttrice, narratrice, speaker radiofonica (per circa 6 anni presso la radio nazionale NHK). È curatrice con Andrea Dentuto della linea manga di Nippon Shock Edizioni.

Il 13 è la volta del confronto tra il mondo dei Manga e del fumetto Occidentale con Gigi Baldassini, sarà lui a accompagnare Dentuto. Classe ’68, dopo una prima esperienza nel 1999 come inchiostratore in un fumetto seriale, Baldassini ritenta nel 2004 per un progetto che non verrà distribuito ma che gli permette di accedere al parco autori di Jonathan Steele periodo Star Comics. Realizza gli inchiostri di tre albi interi e una piccola storia speciale e dopo un numero di Detective Dante (Eura Editoriale) inizia una proficua collaborazione con il disegnatore Andrea Mutti lavorando su albi per il mercato francese e americano. Lavora sul fumetto RAGE dall’omonimo videogioco, su due miniserie Dark Horse del mondo Star Wars, una storia di Conan e un piccolo libretto allegato al rilancio del videogioco Tomb Raider. Dopo un periodo “fantasma” ritorna alle chine nel 2019 su una miniserie noir IMAGE dal titolo Near Death, su matite di Guglielmini e nel 2020 partecipa alla realizzazione della miniserie DC DCEASED: DEAD PLANET con i disegni di Trevor Hairsine. Dal 2022 collabora con Storm King Productions inchiostrando alcune storie brevi e due paperback e dal 2023 rientra a lavorare su Star Wars con una storia di Boba Fett e dove è ancora al lavoro su una graphic novel in uscita nel 2024.