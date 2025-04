"Sempre nei nostri cuori": a San Romano l'ultimo saluto a Felice Laveglia

​"Felice dai gas da lassù", "x sempre nei nostri cuori", "Felice vive con noi". Queste le parole degli amici accorsi a dare l'ultimo saluto a Felice Laveglia, tragicamente scomparso il 1° aprile in un incidente mentre guidava il trattore nei terreni della famiglia. Un corteo di moto, guidato dalla sua amata Ape Car a cui teneva tanto, ha accompagnato il feretro. "Quell’Ape non è un ricordo ma una persona, un nostro amico. Con voi il sogno continua. Non smettete di credere nella pienezza della vostra vita, non abbiate paura di vivere con consapevolezza".​

Impossibile non rimanere toccati di fronte alla commozione e al dolore di amici, compagni di classe e insegnanti dell'IPSIA di Pontedera e familiari di Felice Laveglia durante il suo ultimo saluto, avvenuto oggi 4 aprile al Santuario della Madonna di San Romano. Un affetto che ha coinvolto non solo chi l'ha conosciuto, ma l'intera città. Alla funzione erano anche presenti forze dell'ordine nonché la sindaca di Montopoli Linda Vanni.​

"Felice aveva 17 anni e la vita davanti con sogni, progetti, amici, scuola - si ascolta durante l'omelia -. Era un ragazzo come voi che l’avete conosciuto e condiviso con lui un po’ di strada. Da ragazzi ci sentiamo invincibili e forti ed è giusto così perché a 17 anni ci sentiamo grandi".​

"Quando ce l’hanno detto, non riuscivamo a crederci. Sembrava impossibile - raccontano i familiari in un omaggio dopo la funzione -. Ci mancheranno i tuoi sorrisi, la tua energia, il tuo modo di portare luce anche nei giorni più grigi. La casa adesso è silenziosa, troppo silenziosa. Ci mancheranno anche le cose più semplici: le risate, le battute, i momenti con la Vespa, quei gesti quotidiani che ora sono diventati ricordi preziosi. Ti promettiamo che verremo sempre a trovarti, e ti racconteremo tutto quello che succede. Ci ricorderemo di te per come eri: felice, solare, autentico. Adesso è il momento di volare, più in alto che puoi, resterai per sempre con noi".​

"Resterai nei nostri cuori" è anche la frase scritta dagli amici e posata di fronte alla sua amata Ape Car di cui - raccontano gli amici commossi - "parlavi sempre con entusiasmo, la tua grande passione. E chi potrà mai dimenticare quando andavamo a giro con le moto?"​

Una passione, quella per i motori e per le moto, che lo ha accompagnato anche dopo la funzione religiosa, con un magnifico corteo a due ruote con tanto di 'sgassata' per salutarlo un ultima volta, mentre in cielo volavano palloncini. "Felice dai gas da lassù" si legge su un adesivo su una moto di grossa cilindrata.

Niccolò Banchi

