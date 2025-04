Firenze, sospesa per 15 giorni la licenza di un circolo privato dopo risse e violazioni

Sospesa per 15 giorni a partire da oggi, 4 aprile, la licenza di un circolo privato alla periferia di Firenze, come disposto dal Questore Fausto Lamparelli, in base all'art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento è stato preso dopo che, in seguito a una segnalazione, la polizia è intervenuta per una rissa nel circolo. Durante l'incidente, alcuni partecipanti di nazionalità peruviana hanno litigato, poi si sono scontrati violentemente all'esterno del locale, usando cinture come armi e danneggiando anche un'auto parcheggiata. La polizia e le ambulanze sono intervenute per più episodi di violenza simili che si sono verificati dal 2021.

Durante un controllo recente, è emerso che il circolo organizzava eventi pubblici e balli senza la licenza necessaria e in ambienti non sicuri, senza il permesso della Commissione competente per la conformità della struttura.