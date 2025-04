Firmato l'accordo per la Navico di Montespertoli: cassa integrazione e incentivo all’esodo

È stato siglato oggi al tavolo di crisi in Regione Toscana l’accordo che riduce l’impatto sociale ed occupazionale per la chiusura della Navico Rbu Italia di Montespertoli.

“Dopo numerosi incontri, insieme alla Regione Toscana, siamo riusciti a scongiurare gli scenari inaccettabili prospettati dalla multinazionale che ha deciso di delocalizzare la produzione di sistemi per la nautica.

Oltre all’attivazione di un ammortizzatore sociale per un periodo di 12 mesi, 9 dei 26 lavoratori saranno ricollocati in aziende del gruppo, per gli altri è prevista una dote di 16mila € per la ricollocazione più il contributo aggiuntivo della Regione.

Un incentivo all’esodo importante in termini di mensilità sarà messo a disposizione di tutti gli attuali dipendenti, con l’eccezionalità di includere, nella stessa misura, anche i lavoratori con contratti a tempo determinato (uno in scadenza ad aprile, uno a settembre).

Per i lavoratori più vicini al raggiungimento della pensione saranno attivati strumenti di accompagnamento contributivo fino a 60 mesi.

Rimane l’amarezza per un’azienda altamente specializzata che decide dall’oggi al domani di abbandonare il territorio e delocalizzare, ma abbiamo cercato di tutelare al meglio lavoratrici e lavoratori, con particolare attenzione a tenere assieme anche le categorie più in difficoltà quando il posto di lavoro viene a mancare, ovvero giovani precari e lavoratori vicini al pensionamento, ma non abbastanza.

Notizie correlate