Giornate Case dei Personaggi Illustri, il Museo Casa Carducci apre gratuitamente

Dopo le tre edizioni in cui l’appuntamento con i luoghi che custodiscono il lascito dei “Grandi” ha avuto una caratura nazionale, in questo 2025, per la prima volta, l’obiettivo è quello di raggiungere un pubblico ancora più vasto attraverso la collaborazione con istituzioni simili in tutto il mondo, al fine di creare una rete che promuova le case museo su scala internazionale.

Ecco allora che, grazie al lungo lavoro portato avanti dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, il 5 e 6 aprile 2025 saranno in programma le Giornate Internazionali delle Case-Museo, che ospiteranno case-museo provenienti da tutto il mondo, ciascuna con una programmazione speciale.

Durante il prossimo fine settimana – dichiara il Sindaco Manuela Del Grande – le case museo di tutto il mondo faranno rete, aprendo le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi e di coltivarne la memoria.

Il Comune di Santa Maria a Monte aderirà con l’apertura gratuita del Museo Casa Carducci, prevista sabato 5 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 6 aprile con il medesimo orario. Saranno condotte visite guidate gratuite che affronteranno il tema del trasferimento nel 1857 della famiglia Carducci da Piancastagnaio, sulle pendici del monte Amiata, sulla “fiorita collina tosca”, come ebbe a chiamare il Carducci il borgo della chiocciola.

Saranno mostrati sia la mostra permanente “Tenero Gigante”, 26 opere tra dipinti e disegni che Antonio Possenti ha dedicato alla vita di Giosuè Carducci, sia l’Archivio Storico Comunale, dal quale verrà estratto il carteggio fra Michele Carducci, padre dell’illustre Giosuè, e il Gonfaloniere di Santa Maria a Monte.

I partecipanti verranno omaggiati con una stampa, a ricordo della loro partecipazione alla visita.

Prenotazione obbligatoria: www.casedellamemoria.it

Per info: 3333495168 – musei@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte