I Testimoni di Geova danno il via a una campagna di inviti a Empoli

Per i Testimoni di Geova in tutto il mondo il giorno più importante del 2025 sarà sabato 12 aprile.

In quella data, che corrisponde al 14 nisan del calendario ebraico, Gesù oltre 2.000 anni fa istituì la celebrazione della Cena del Signore qualche ora prima di morire.

Pertanto, i Testimoni di Geova si riuniscono ogni anno il 14 nisan per ricordare la morte di Gesù Cristo. Lo fanno in ubbidienza alle sue parole riportate in Luca 22:19: “Continuate a far questo in mio ricordo”.

“Nel mondo ci sono oltre 9 milioni di testimoni di Geova. Tuttavia, lo scorso anno, alla Commemorazione hanno assistito oltre 21 milioni di persone”, ha affermato Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova. “Ci auguriamo che tutti i nostri vicini vorranno unirsi a noi per ricordare la morte di Gesù Cristo e per riflettere sul suo profondo significato”.

In occasione della celebrazione annuale della Cena del Signore sarà pronunciato un discorso che metterà in risalto l’importanza della morte di Gesù e i benefìci che l’intera umanità trae dal suo sacrificio.

L’evento dura un’ora, è gratuito e aperto al pubblico.

Per avere maggiori informazioni sul modo in cui i Testimoni di Geova osservano la Cena del Signore, vi preghiamo di consultare l’invito all’evento disponibile online su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.

Inoltre, nel corso del fine settimana del 5 e 6 di aprile, nelle locali Sale del Regno sarà pronunciato un discorso speciale dal titolo “È possibile trovare la verità?”

Questo discorso di 30 minuti basato sulla Bibbia spiegherà cosa ha insegnato Gesù circa il concetto di verità e come trovare la verità nonostante la crescente ondata di disinformazione a cui assistiamo oggi. Al discorso seguirà la trattazione di un argomento biblico con partecipazione dell’uditorio, della durata di un’ora.

A Empoli, i Testimoni di Geova hanno dato il via a una campagna della durata di un mese per invitare i loro vicini alla Commemorazione e al discorso speciale, che avranno luogo in aprile.

“Lo scopo della nostra campagna è quello di estendere l’invito per questi due eventi speciali a quante più persone possibile”, ha detto Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova.

“Gli eventi sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della verità biblica e mostrare apprezzamento per il sacrificio di Gesù Cristo”.

Per saperne di più su questi eventi, vi preghiamo di visitare il sito jw.org