Il Sottosopra FC di Fucecchio conquista la promozione nel campionato di calcetto

Che cos'è che lega Robespierre e il calcio? Coniugare impegno scolastico e comportamenti positivi fuori dalla scuola con la passione per il pallone è stato il principio ispiratore del progetto di educazione allo sport 'Calcio libera tutti', realizzato dal Centro Giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio in collaborazione con l’associazione Popoli Uniti e sviluppato all'interno del progetto 'Inclusivamente', finanziato dall'Impresa Sociale con I Bambini.

Nella squadra di calcio a 5 denominata Sottosopra FC valgono poche, semplici parole: crescita personale, esercizio fisico, regole condivise, aggregazione. Gioca chi si impegna nello studio e non solo, partecipando alle attività del centro giovani ma anche degli altri spazi di aggregazione presenti sul territorio.

Quest'anno i risultati sono stati ottimi per un progetto che va a promuovere il benessere dei ragazzi: se da settembre fioccano bei voti in pagella per 'quasi' tutti i 12 partecipanti al progetto, giovedì 3 aprile i ragazzi hanno messo la ciliegina sulla torta con la promozione nel campionato di calcetto conquistata sul campo ACA, che supporta ed aiuta gli organizzatori del Sottosopra fin dalla sua fondazione.

“Faccio i complimenti a tutti i ragazzi per questo bellissimo risultato – commenta la sindaca Emma Donnini – e presto li riceverò in Comune per consegnare loro un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale. Ovviamente adesso aspettiamo anche i risultati scolastici, che sono certa non mancheranno”.

Dopo la bella cavalcata conclusa con la promozione, infatti, il vero e proprio traguardo sarà quello del successo finale a scuola: solo allora sarà possibile festeggiare un risultato davvero splendido per i ragazzi partecipanti al progetto.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo e sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD (www.conibambini.org).

