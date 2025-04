Saverio Saviozzi, 64 anni, dipendente del Comune di Cascina è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla via Tosco-Romagnola, dove il suo scooter si è scontrato con un’auto per cause ancora da accertare. Ricoverato in ospedale, è deceduto poco dopo. Il sindaco Michelangelo Betti ha espresso il cordoglio suo e dell’amministrazione, ricordando Saviozzi come un lavoratore serio e stimato, la cui scomparsa lascia un grande vuoto.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: