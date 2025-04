'Intellettuali in fuga dall'Italia fascista', venerdì 4 aprile l'incontro sui giornalisti

Venerdì 4 aprile 2025 alle ore 17 la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, a Firenze in Palazzo Cerretani, piazza dell’Unità italiana 1, ospita il secondo incontro del ciclo 'Intellettuali in fuga dall’Italia fascista', in collaborazione con Patrizia Guarnieri, ideatrice ed autrice del portale di ricerca https://intellettualinfuga.com.

Al mondo della cultura, della formazione e del consenso il regime prestò naturalmente prioritaria attenzione. Ecco perché i giornalisti vennero particolarmente controllati, per colpire gli inaffidabili, politicamente (da Donati, il direttore de “ll Popolo” a L. Campolonghi) o per ‘razza’. Oltre ai giornalisti e pubblicisti radiati dagli albi professionali, nelle vicende migratorie si incontrano spesso uomini e donne che giornalisti diventarono all’estero, lavorando nella stampa e soprattutto nelle radio degli alleati come Voice of America, per trasmettere in Italia e nei paesi sotto regimi autoritari.

Notizie correlate