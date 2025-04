La Lega Toscana ospita il Congresso Federale: “Orgogliosi di questa crescita”

“Siamo entusiasti ed orgogliosi che sia stata scelta la Toscana e la città di Firenze per ospitare il Congresso Federale della Lega"- afferma Luca Baroncini, Segretario regionale -.

"Un congresso che è sempre un’occasione di crescita e di confronto. Quando si tiene 'a casa tua' poi hai anche il privilegio di essere coinvolto in prima persona nella grande macchina organizzativa. Ringrazio, dunque, l’organizzativo federale, ma anche il responsabile organizzativo della Toscana, Chiara Barbagli, e Filippo La Grassa, che assieme a tutta la segreteria regionale hanno fatto un lavoro encomiabile a supporto della collaudata ed efficiente macchina organizzativa nazionale" -prosegue l'esponente leghista -.

"Questo congresso arriva in un momento di crescita del partito nei consensi, sia a livello nazionale che locale e sarà un momento di confronto, portando avanti la nostra identità, i nostri valori, le nostre battaglie. Importantissima, e lo dico da toscano quindi da rappresentante del centro Italia, la battaglia per l'autonomia, che non è vero riguardi solo il nord: l'autonomia deve interessare tutta l'Italia, a maggior ragione le regioni del centro e del sud, perché consentirà maggiore efficienza e servizi migliori ai nostri cittadini.

Di pari passo, se in riferimento alla politica interna siamo per l'autonomia, nei confronti dell'Europa si deve essere sovranisti, proprio per difendere le autonomie così conquistate. E non vi è alcuna contraddizione, anzi la richiesta che l'Italia decida per sé stessa, è fondamentale

per valorizzare tutte le identità regionali. Poi la pace, quella col fisco, utile, sentita, necessaria. E la pace in Europa. Anche su questo non dobbiamo accettare imposizioni da Bruxelles, o da Parigi, o da Berlino. Non con i nostri soldi. Non con i nostri soldati. Piuttosto giusto investire, come sta facendo il nostro governo nella sicurezza interna, potenziando gradualmente gli organici delle forze dell’ordine.

L'inerzia dell'Unione Europea nella gestione dell'immigrazione clandestina ha favorito, altresì, un preoccupante processo di diffusione della cultura islamica in Europa e nel nostro Paese, cui dobbiamo porre attenzione affinché non diventi prevaricazione delle nostre tradizioni e Leggi che devono essere rispettate da tutti. Sono, inoltre, fiero che il nostro partito, abbia voluto il Ministero delle disabilità e punti alla valorizzazione dei talenti di tutti. Non dimentichiamo anche l’importanza di una riforma della Giustizia, su cui siamo sempre stati in prima linea.

La Lega Toscana sostiene da sempre e in maniera compatta il segretario Federale Matteo Salvini. Lo ringraziamo per quello che ha dato in questi anni, senza risparmiarsi mai, anche andando a processo per difendere i nostri valori e ideali. E lo ringraziamo per ciò che continuerà ancora a fare nei prossimi anni sempre come nostro Segretario.

Il nostro partito ha una classe dirigente e di eletti anche in Toscana che è di assoluto livello: nei Comuni, in Regione, in Parlamento, in Europa, stanno dimostrando capacità, lavorando nell’esclusivo interesse dei toscani e degli italiani.

La lega Toscana cresce come dimostrano i dati del tesseramento 2024 che registra un +14% di iscritti e il merito è di tutto il partito ed in particolare dei militanti, la nostra linfa ed anima, che al freddo e al caldo animano i gazebo e ci consentono di diffondere i nostri messaggi. A tutti i nostri militanti, dedico allora questa due giorni congressuale storica, già con la testa proiettata alle sfide che ci attendono, prima tra tutte quella delle prossime elezioni regionali che vogliamo vincere, mandando a casa il PD dopo lunghi decenni di malagestione amministrativa, con la Lega protagonista nella coalizione di centro-destra-conclude Luca Baroncini, Segretario regionale leghista".

Fonte: Lega Toscana - Ufficio Stampa