Meini (Lega): "Significativo che il Congresso Federale si svolga a Firenze"

"Da oltre un mese, in qualità di candidata Presidente alle prossime elezioni regionali, dopo che il partito ha indicato il mio nome, ho cominciato una serie d'incontri sul territorio che mi hanno ancora più convinto di come la Toscana abbia bisogno di un deciso cambio di passo-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega." "Tante e variegate, infatti, le criticità segnalatemi dai cittadini che ho incontrato ed in me è cresciuta la consapevolezza che il Centrodestra, con la Lega in primo piano, possieda tutte le migliori e giuste qualità per dare, finalmente, risposte concrete e tempestive ai nostri corregionali-prosegue il Consigliere." "Il fatto, poi, che il Congresso Federale della Lega si tenga a Firenze, è, per me, un elemento di grande orgoglio e responsabilità-precisa l'esponente leghista." "Ciò dimostra in modo inequivocabile, come il Segretario Federale Matteo Salvini, tenga particolarmente alla nostra Regione e sono assolutamente certa che non lo deluderemo alla prossima tornata elettorale-sottolinea e conclude la rappresentante della Lega."

Notizie correlate