Palazzo Leggenda: gli appuntamenti settimanali di 'Aspettando Leggenda'

Tutto pronto per una nuova settimana a Palazzo Leggenda. Si parte mercoledì 9 aprile 2025 con 'Aspettando Leggenda', alle 17 che vedrà protagoniste le illustrazioni dei libri ospiti del festival della lettura e dell'ascolto che si terrà dal 9 all’11 maggio 2025.

Dal libro al fare, verranno sperimentati i graffiti fatti con le matite a cera. Sarà davvero bello, passo dopo passo, vedere spuntare dal foglio la propria opera d’arte! Lettura e laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni.

Il programma della settimana prosegue giovedì 10 aprile, alle 17, con ‘Fotoritocco’: in questo incontro sarà possibile vedere come realizzare bellissime illustrazioni utilizzando la tecnica del collage digitale. Scoprire insieme quante possibilità ci offre la tavoletta grafica non solo per disegnare, ma anche per modificare, ritagliare, combinare immagini già esistenti a proprio piacimento. L’attività è rivolta per ragazze e ragazzi da 9 a 14 anni. Prenotazione consigliata.

Nel fine settimana, venerdì 11 aprile, alle 17, ‘Una torre di storie’: siete pronti per un’ora di racconti straordinari? Nella Magica Torre, vi aspetta un viaggio tra le sorprese. Ogni racconto è un regalo da scartare, pieno di magia e divertimento. Letture per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.

Il sabato l’appuntamento è doppio: il 12 aprile, alle 10.30, con ‘Dal libro al fare’ e la ‘Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio’. Sarà un’occasione fantastica per esplorare il nostro universo e sognare in grande con libri spaziali e un laboratorio ipergalattico. Lettura e laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni. Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio sempre a ‘Dal libro al fare’, con ‘La pasticceria’ di Palazzo Leggenda è aperta! Venite nel nostro laboratorio e tutti insieme potrete sbizzarrirvi con materiali impensabili, creando piccoli dolcetti immaginari senza calorie! Attività per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Questo è il link al programma completo di palazzo Leggenda per il mese di aprile.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

