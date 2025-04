Pisa festeggia i 100 anni di Emma Lucarelli Bentivoglio

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora Emma Lucarelli Bentivoglio il 3 aprile, nel giorno del suo 100esimo compleanno. L’ha incontrata nella sua residenza a Pisa l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno, omaggiandola di un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Nata a Napoli il 3 aprile 1925, figlia dell’Ufficiale dell’Esercito Mario Lucarelli e di Maria Scaroina, Emma Lucarelli ha trascorso l’infanzia in diverse città italiane, vivendo a lungo sull’isola di Rodi, luogo a lei particolarmente caro. Rientrata in Italia con la famiglia durante la Seconda guerra mondiale, ha vissuto prima a Cagliari, poi a Lecce, dove a 19 anni ha sposato Remo Bentivoglio, Ufficiale dell’Esercito italiano. Nel 1944 si è trasferita con la famiglia a Piacenza e successivamente in Val Trebbia, dove è nato il primo figlio, Giuseppe, nell’ottobre del 1945. Negli anni successivi ha sperimentato frequenti trasferimenti in varie città italiane - Piacenza, Cremona (dove nel 1951 è nato il secondo figlio, Fabio), Brescia, Fossano e Cuneo - al fianco del marito militare. Nel 1961 la famiglia di Emma è stata colpita dalla tragedia di Kindu: la sorella Marta perde il marito, il Maggiore Pilota Amedeo Parmeggiani, nell’eccidio che coinvolge gli equipaggi italiani del C-119. Da allora Emma si è stabilita a Pisa per restare accanto alla sorella, dove risiede tuttora. Rimasta vedova nel 1991, oggi festeggia i suoi 100 anni circondata dai figli, cinque nipoti, cinque bisnipoti e una numerosa famiglia allargata che la definisce affettuosamente “Nonna Emma”. Figura di riferimento per più generazioni, è amata per la sua energia, il suo spirito organizzativo e la profonda devozione alla famiglia.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa