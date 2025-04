Politica, Più Certaldo a favore della modifica del DUP. Cellini: “Mettiamo da parte l’agonismo politico”

Il leader della lista civica Più Certaldo, Pardo Cellini, sorprende tutti esprimendo un voto favorevole alla proposta di delibera sull’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), che introduce nuove previsioni strategiche per il territorio.

"Le proposte della Giunta ricalcano in larga parte alcune previsioni del nostro programma elettorale: Mobilità sostenibile, politiche attive per l’inclusione, eventi e mitigazione del rischio idraulico; vogliamo quindi dare un segnale chiaro, mettendo da parte l’antagonismo politico", dichiara Cellini.

"In sintesi - spiega la consigliera Ilaria Nogara - si tratta di aggiornare la programmazione con alcune opere particolarmente importanti per Certaldo che non erano previste nella programmazione approvata in precedenza. Il motivo principale che ci ha spinto a votare favorevoli è il finanziamento di nuova progettazione esecutiva, utile a partecipare ad un bando pubblico “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo momento – prosegue Nogara – è opportuno investire in progettazione, così da rimpinguare il carnet di progetti nella disponibilità dell’Ente".

"La modifica del DUP va di pari passo alla rimodulazione di alcune voci del Bilancio Preventivo – prosegue la consigliera Benedetta Manetti – se da un lato è degno di nota l’impegno profuso dagli uffici per la partecipazione e la relativa aggiudicazione di bandi e contributi, dall’altro si evidenzia una continua emorragia di risorse, che in maniera estremamente sbilanciata rispetto alle previsioni di spesa, rallenta l’esecuzione delle opere previste nel triennio".

La lista civica Più Certaldo annuncia che continuerà a monitorare con attenzione lo stato di avanzamento dei lavori pubblici nel territorio. "Riteniamo fondamentale – spiegano – stimolare una gestione più attenta e responsabile da parte dell’Amministrazione comunale, che finora ha mostrato serie difficoltà, sia sul piano politico che organizzativo, nella conduzione dei cantieri".

