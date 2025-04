Protesta sotto Palazzo Vecchio dopo rapina ad una donna: fermati tre giovanissimi

A Firenze sono stati fermati tre giovani, due dei quali minorenni, accusati di aver rapinato una donna la notte del 7 marzo 2025 mentre rincasava dopo il lavoro in un ristorante. La vittima fu avvicinata in via Panicale con il pretesto di chiedere l’ora, poi spinta a terra e derubata del cellulare. L’aggressione suscitò clamore anche per la protesta pubblica del fidanzato, che il giorno dopo si presentò con un megafono sotto Palazzo Vecchio e fu ricevuto dal sindaco Sara Funaro. I fermi sono stati eseguiti dalla task force della procura di Firenze dopo un mese di indagini.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: