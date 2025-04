Questa sera a Castel del Bosco una Via Crucis per tutti

Questa sera, la Parrocchia San Brunone apre le porte a una Via Crucis speciale, pensata per accogliere tutti: bambini, ragazzi e persone che comunicano in modo diverso, grazie a un linguaggio semplice, simbolico e universale.

L’iniziativa nasce da una riflessione nata in Consiglio Pastorale, prendendo spunto da una domanda forte e attuale:

“La Chiesa è davvero madre di tutti?”

Alla luce dei dati ISTAT – che contano oltre 338.000 alunni con disabilità nelle scuole italiane – ci si è chiesti perché questa presenza non si rifletta nella vita delle nostre comunità parrocchiali. La risposta è diventata azione concreta: rendere la preghiera accessibile a chiunque, anche a chi utilizza modalità comunicative alternative. La Via Crucis inclusiva di questa sera utilizzerà la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) con simboli, immagini, parole semplici e gesti, ed è previsto anche il supporto in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Un’iniziativa che ha una doppia valenza:

🔸 Permettere a chi ha difficoltà comunicative di partecipare pienamente.

🔸 Invitare tutti noi a guardare la fede con occhi più semplici, più umani.

L’evento è curato in collaborazione con l’associazione Geniali ODV, attiva da anni nel promuovere l’inclusione attraverso percorsi educativi e relazionali. Questa sera quel percorso si fa anche spirituale, con una preghiera che parla davvero a tutti. Una comunità che prega insieme… è una comunità che cammina insieme. E nessuno deve restare indietro.

Fonte: Ufficio Stampa