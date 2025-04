San Miniato, bandi europei, attualità e futuro del settore vitivinicolo: Incontro con Stefania Saccardi

Una grande partecipazione all'incontro con l'assessora regionale all’agricoltura e allo sviluppo rurale Stefania Saccardi, venuta a San Miniato per incontrare i numerosi operatori del settore vitivinicolo provenienti dalle province di Pisa e Firenze. Al centro dell'incontro le opportunità fornite dai bandi della Regione Toscana, parte integrante della programmazione del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale in Toscana 2023-2027, volto a promuovere una agricoltura sostenibile e di qualità. Ad accogliere la vicepresidente della Regione sono stati la vicesindaca di San Miniato Azzurra Bonaccorsi, Vittorio Gabbanini vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e consigliere del presidente Eugenio Giani, prestigiosa location dell’evento, e Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. L'incontro ha coinvolto numerosi operatori del settore vitivinicolo provenienti dalle province di Pisa e Firenze.

L’assessora Saccardi, sottolineando come l’agroalimentare rappresenti uno dei più importanti capisaldi dell’identità e delle eccellenze della regione Toscana, ha illustrato le numerose opportunità fornite dai bandi dedicati alle aziende vitivinicole, nell’ambito del PNS Vino 2025-2026, che ha visto l’assegnazione alla Regione di 29,6 milioni di euro complessivi. Si tratta di bandi specifici del settore, in particolare il bando “OCM investimenti” grazie al quale le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto che va a coprire fino al 40% delle spese sostenute per investimenti aziendali, il bando 'OCM vino paesi terzi' per la promozione fuori dall’Unione Europea e i bandi per l’impianto e la riconversione dei vigneti. A queste linee di finanziamento specificamente dedicate alle imprese del vino si aggiungono le opportunità fornite a tutti gli imprenditori dell’agroalimentare dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in Toscana, ad esempio gli interventi dedicati all’agricoltura di precisione, alla tutela dell’ambiente e del territorio, alla diversificazione e alla cooperazione.

L’assessora Saccardi ha sottolineato anche l’importanza della formazione delle nuove leve del settore, soprattutto al termine dei corsi universitari di laurea della Scuola di Agraria, sulle opportunità di finanziamento delle imprese tramite l’accesso a fondi comunitari, formazione che quest’anno è stata garantita, con una serie di lezioni frontali, dai tecnici della Regione.

Durante la serata, dove è stato affrontato anche lo scottante tema dei dazi recentemente imposti dagli USA e dei probabili riflessi sull’export di vino, di grande interesse anche l’intervento del direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, sugli strumenti digitali di promozione a disposizione degli operatori del settore, in particolare la piattaforma Vetrina Toscana, di recente sottoposta a restyling grafico, dove per gli operatori è possibile iscriversi, per poi caricare offerte commerciali ed esperienze da integrare nell’ecosistema digitale del turismo regionale. E' una porta di accesso al mondo enogastronomico e agroalimentare della regione, con numerose opportunità per gli iscritti, quali promozione, comunicazione e facilitazione del rapporto con i media.

L’iniziativa, coordinata dalla giornalista Francesca Pinochi, ha visto anche la partecipazione di numerosi amministratori locali, ex amministratori e personalità del mondo universitario e dell’agronomia, mentre l’associazione Vignaioli San Miniato e il Mercatale di San Miniato hanno offerto una selezione di pietanze tipiche e di calici delle migliori produzioni locali.

"In qualità di presidente di San Miniato Promozione valorizzare e promuovere i nostri vini è una delle mission principali della nostra Fondazione: i vignaioli di San Miniato sono apprezzati sia a livello locale che nazionale e internazionale e sono partner molto importanti per tutti gli eventi che organizziamo e promuoviamo, a cominciare dalla Mostra Mercato del tartufo bianco che si tiene ogni anno novembre - ha commentato Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione -. E anche per questo sono felice di essere qui, perché è solo dalla collaborazione che si può giungere a un processo di crescita e miglioramento. Da questo punto di vista è fondamentale anche il rapporto con le altre realtà sanminiatesi: oggi penso all’amministrazione comunale e a Fondazione Conservatorio Santa Chiara, realtà sempre attente a recepire le istanze del territorio. Questi bandi sono innegabilmente una risorsa importante, tra l’altro in un momento storico che ci pone davanti ogni giorno nuove sfide da affrontare. San Miniato è terra di eccellenze: partiamo sempre dal tartufo ma la nostra fortuna è quella di avere una lunga lista di prodotti che tutti ci invidiano, tra cui il nostro vino gioca un ruolo da protagonista. In tal senso ringrazio ancora tutti per l'invito e ribadisco l’appoggio costante di San Miniato Promozione quando si tratta di promuovere, valorizzare e tutelare le eccellenze del nostro territorio".

"Ringrazio l’assessora Saccardi e auspico che questi bandi possano fornire alle imprese le risorse necessarie per sostenere, innovare, sviluppare e affrontare le sfide future con coraggio e determinazione - ha commentato la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. Sono orgogliosa che questo importante momento di incontro sia stato organizzato nella nostra città di San Miniato, in un territorio dove il vino è cultura, tradizione e valore che rappresenta la nostra identità; in questo periodo delicato del settore vitivinicolo, l’amministrazione sarà al fianco delle aziende per ascoltarle, capirne le esigenze e lavorare insieme a loro verso un futuro che possa garantire crescita e prosperità”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

