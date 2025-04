Senza patente urta otto auto in sosta e scappa, 34enne denunciato

Un cittadino extracomunitario di 34 anni è stato identificato e denunciato dai Carabinieri di Cascina per danneggiamento aggravato e guida senza patente, dopo aver urtato otto auto in sosta il 31 marzo e poi essere fuggito. Le indagini, svolte con tempestività grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno permesso di risalire rapidamente al responsabile, già sanzionato in passato per guida senza patente. La sua posizione sarà valutata dalle Autorità competenti, nel rispetto della presunzione d’innocenza.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: