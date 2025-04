Attesa per Simone Cristicchi al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con "Franciscus"

Si sarebbe dovuto tenere l’11 febbraio scorso, ma gli impegni sanremesi non consentirono a Simone Cristicchi di essere presente a Castelfiorentino.

A distanza di due mesi e dopo il successo conseguito al Festival con la sua toccante esibizione canora, lo spettacolo incluso nella stagione di prosa 2024/2025 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino “Franciscus - il folle che parlava agli uccelli”, verrà recuperato Martedì 8 aprile alle ore 21,00. Si ricorda che i biglietti acquistati per l’evento di febbraio, saranno naturalmente validi per l’accesso alla sala. Grande è l’attesa per l’esibizione del poliedrico artista romano.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, Simone Cristicchi indaga e racconta il ‘Santo di tutti’. Al centro di questo spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo, diventano ancora più urgenti e vividi. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti le domande più profonde spingendo a ricercarne una possibile risposta.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino si concluderà Giovedì 15 maggio con “Gente di facili costumi” con Flavio Insinna e Giulia Fiume, ma già Sabato 12 aprile le luci del teatro torneranno ad accendersi con lo spettacolo “Caravaggio. Di chiaro e di oscuro”.

Martedì 8 Aprile ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

FRANCISCUS-Il folle che parlava agli uccelli

di e con Simone Cristicchi

Produzione: CTB Centro Teatrale Bresciano e Accademia Perduta Romagna Teatri

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate