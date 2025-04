Un cittadino extracomunitario di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cascina per detenzione ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina a un acquirente. Durante la perquisizione sono stati trovati 79 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato rimesso in libertà senza misure cautelari.

