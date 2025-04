'Un lunghissimo addio', recensione del libro dello scrittore di Castelfiorentino Paolo Parrini

'Un lunghissimo addio' di Paolo Parrini (peQuod, 2024 pp. 66 € 14.00) abbraccia il doloroso congedo e la prolungata accoglienza dell'esistenza, circonda, con uno stile maturo e consapevole, la profonda riflessione personale intorno al tema originario del distacco, alla ricorrenza crudele delle separazioni. Paolo Parrini innalza l'invocazione struggente che risuona lungo l'intensità discreta e raffinata dei suoi versi e diffonde la coscienza dell'addio, nella forma più rappresentativa, consolidata nella natura umana, oltrepassando la paura della perdita.

Richiama alla memoria la ritualità inevitabile e imprevedibile dell'abbandono, la narrazione sfumata e indistinta dell'orizzonte dell'epilogo, raccomanda la vocazione affettiva a congiungere e conservare le relazioni emotive, come un'eredità spirituale e realistica orientata alla necessità di ricevere il dono della vicinanza, la protezione e il conforto dagli affetti più cari, amplifica il patrimonio struggente dell'autobiografia per analizzare la responsabilità immanente delle esperienze. Riveste la corrispondenza essenziale di ogni accompagnamento temporale di solitudine e di cambiamento, nella possibilità preziosa e ispiratrice, di raccogliere l'inclinazione unica e meravigliosa di ogni omaggio sentimentale salvifico e inestinguibile.

L'autore definisce un tempo intimo e simbolico, utile per rafforzare la traiettoria evocativa di luoghi, ricordi e persone, contempla la capacità inattesa e miracolosa della transizione, nella realizzazione e nella conservazione dell'identità personale, l'attenzione commovente alla gratitudine delle radici. Comprende la necessità di assimilare la solidarietà sicura e rassicurante dell'equilibrio sensibile, nello sguardo infinito sulla dimensione pacifica e silenziosa della salvezza, nella presenza segreta e familiare, solida e positiva, in un contesto, sempre incantevolmente poetico, dove la fortezza dei legami stabilizza il confronto con il mondo e lascia alle spalle la vulnerabilità degli impulsi. La poesia di Paolo Parrini immerge il senso del vuoto e della fugacità nel coraggio di un persistente e immutabile insegnamento morale, lascia parlare la speranza e interrompe l'inquietudine delle aspettative con la beatitudine dell'anima, affronta l'ineluttabile e imprecisa oscurità delle incertezze, lo stupore brumoso del turbamento, l'inganno infranto della dimenticanza.

'Un lunghissimo addio' arriva al lettore come una destinazione restituita al di là di ogni circostanza terrena, oltrepassa l'interminabile rinvio di ogni distanza fisica, rintraccia la scelta del cuore in ogni percorso della vita, adotta il vincolo del destino per accogliere la desolazione e gestire la malinconia della separazione. Paolo Parrini educa alla significativa e rispettosa bellezza della fine, all'accettazione estatica della sospensione, all'incolumità inattaccabile della consolazione, all'alleanza per una crescita umana e per la continuità. Accetta di cambiare sguardo sulla vita e sulla morte, di affrontare le avversità e non temere la dissolvenza, estende, con la delicatezza dei suoi versi, la ragionevolezza e la saggezza, promuove l'umanizzazione della cura e la dimensione spirituale di un linguaggio che accorda la debolezza e la sofferenza dei nostri affetti verso la rinascita, attraverso l'esempio di vita di chi, accanto a noi, restaura il bene, l'amore incondizionato

che è misura di tutte le cose, il percorso interiore di rinnovamento di chi resta ad aspettare.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate