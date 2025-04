Use Computer Gross a Casale: se non decisiva, poco ci manca per i playoff

Forse non sarà decisiva, ma importante sicuramente. Domenica alle 18 a Casale Monferrato, in un palazzetto a porte chiuse per un provvedimento della Federazione, l’Use Computer Gross cercherà di fare un altro passettino in avanti verso l’ingresso nei playoff. Con nelle gambe la fatica della partita di mercoledì, ma anche con l’energia che quella vittoria le ha dato, la truppa di coach Valentino affronta la Junior Libertas.

“Chiudiamo la settimana a Casale consapevoli di aver fatto di tutto per arrivarci nella miglior condizione possibile. Con lo staff abbiamo cercato di trasferire alla squadra solo le informazioni più importanti visto il poco tempo a disposizione, ricordando la partita dell'andata e la consapevolezza che l'asticella dell'attenzione e la voglia di stare uniti nei momenti difficili saranno le reali chiavi di domenica”.

“Dovremo farci trovare pronti – prosegue - limitando una squadra profonda con un ottimo potenziale offensivo guidata da Formenti ed Avonto. E, soprattutto, in un'atmosfera molto particolare visto che giocheremo in un palazzetto a porte chiuse”.

Se non sarà possibile farlo dalla tribuna, alla gara si potrà assistere in diretta streaming sulla pagina facebook della Junior Casale. Ad arbitrare la partita saranno Di Pilato di Paderno Dugnano e Molteni di Cantù.

Fonte: Use/Use Rosa Ufficio Stampa