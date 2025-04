Viabilità, lavori di messa in sicurezza: chiusure e interventi sul Montalbano

Continuano i lavori di messa in sicurezza del territorio relativi agli eventi che hanno determinato frane su gran parte del territorio del Montalbano.

Da venerdì 4 aprile, dalle 9 alle 16, Via Pistoiese (al km 11+700) in località Salvino sarà chiusa al traffico per un intervento di disgaggio.

Lunedì 7 aprile, per tre giorni, sarà chiusa Via Faltognano (località Molin del Gatto) in corrispondenza della frana, per poter procedere ai lavori di bitumatura e per l’installazione del guardrail.

A partire da lunedì 7 e fino alla fine dei lavori sarà chiusa Via Sant'Amato, dal parcheggio di Anchiano fino al ponte di Balenaia, in orario 8.30-12 e 13-17.30.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa