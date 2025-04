Ad Arezzo un busto dedicato a Pietro Nenni, storico leader socialista

Domenica 6 aprile 2025 ad Arezzo verrà inaugurato un busto in memoria di Pietro Nenni, storico leader socialista scomparso nel 1980. L’opera, realizzata gratuitamente dallo scultore Giovanni Pelini, è stata promossa e donata alla città dalle associazioni Socialisti Aretini e Pietro Nenni. Il busto sarà collocato nella strada già intitolata a Nenni.

La cerimonia ufficiale si terrà alle ore 10 presso l’auditorium dell’ospedale San Donato, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini e del critico d’arte Marco Botti.

Spini ha ricordato la figura di Nenni come simbolo di impegno per la giustizia sociale e la democrazia, sottolineandone le sofferenze personali, come l’esilio, il carcere e la tragica perdita della figlia Vittoria, deportata e morta ad Auschwitz. Il busto intende trasmettere la memoria di Nenni alle nuove generazioni.