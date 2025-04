Aggredito da coetanei, 16enne in pronto soccorso

Un ragazzo di quasi sedici anni è finito al pronto soccorso ieri, in codice verde, dopo aver rimediato delle percosse da almeno tre ragazzi non distante dal centro di Empoli, zona via Spartaco Lavagnini. Il ragazzo avrebbe subito un lieve trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.

Non è chiara la ragione dello scontro, ma secondo alcune testimonianze i ragazzi parevano conoscersi reciprocamente. Stando alle testimonianze non è escluso possa trattarsi di un episodio di bullismo. Sulla vicenda indaga la polizia. Al momento non è chiaro se il fatto sia stato denunciato.

