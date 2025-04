Allerta meteo di colore giallo su tutta la Toscana per vento forte. L’avviso di criticità è stato emanato dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale ed avrà valore dalle ore 12 per tutta la giornata di domenica 6 aprile.

Per la giornata di oggi, sabato, niente da segnalare, ma dalla tarda mattinata di domani venti da Nord Est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80 km/h. Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano. Possibile raffiche ancora più forti sui rilievi dell'Appennino, sulle zone sottovento in alta collina, sulla costa e nell’Arcipelago.

Possibili inoltre brevi temporali sulle zone centro-meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso pisano e livornese).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana