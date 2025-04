Alluvione Empoli, Centrodestra per Empoli: "Mancata comunicazione, cataratte, manutenzione: fare chiarezza"

I consiglieri comunali Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo del gruppo "Centrodestra per Empoli", hanno presentato un’interrogazione a risposta orale rivolta al Sindaco e alla Giunta per fare luce sugli eventi del 14 e 15 marzo 2025, quando le frazioni di Ponzano, Carraia, Corniola e Santa Maria sono state colpite da gravi allagamenti.

Tra le criticità sollevate nell’interrogazione: la mancata e tempestiva comunicazione alla popolazione delle zone a rischio, l’assenza di ordini di evacuazione, e i ritardi nella chiusura delle cateratte. Vengono inoltre chieste spiegazioni in merito alle competenze sulla manutenzione delle opere idrauliche, allo stato delle reti fognarie e del Rio dei Cappuccini, nonché alla gestione delle idrovore nelle aree colpite.

Poggianti e Chiavacci chiedono anche chiarimenti sulle responsabilità dell’Amministrazione, sui controlli post-evento e sull’attivazione delle procedure di emergenza. Non mancano interrogativi relativi ai rimborsi per i danni subiti: quando saranno disponibili, da chi saranno finanziati, e se sarà attivato uno sportello comunale per il supporto ai cittadini e ai commercianti colpiti. Tra le richieste, anche quella di un ristoro minimo garantito di 3.000 euro per ciascuna unità immobiliare coinvolta.

Infine, si domanda se l’Amministrazione ritenga di avere responsabilità, anche parziali, per quanto accaduto, in termini di omissioni o negligenze nella manutenzione delle infrastrutture idrauliche e nella gestione dell’emergenza.

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE