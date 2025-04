Aperta al pubblico la nuova area verde di Pagnana con giochi e attrezzi da fitness

È ora aperta al pubblico e fruibile l'area giochi di piazza Arno nella frazione di Pagnana dopo il restyling di questi mesi.

L'area verde interessata è quella di fronte alla locale scuola dell'infanzia e ha visto un complessivo rifacimento per quanto riguarda l'area giochi e una nuova area fitness. I lavori sono stati compiuti dalla ditta Sarba Spa di Fossoli (Modena), che sta terminando anche quelli per l'area giochi di via Pio La Torre a Santa Maria.

L'intervento ha riguardato la rimozione dei vecchi giochi, ossia i due castelli in legno con relative pavimentazioni e i giochi a molle oltre al tavolo da pic-nic. Al loro posto è stato inserito un grande 'castello' multifunzione, accessibile e inclusivo, con una nuova pavimentazione a prova di 'caduta'. Al suo fianco un'altalena tripla, dotata sia di seggiolini che di cesto, e un nuovo scivolo. Infine, una piccola area fitness per chi si dedica alla salute del proprio corpo, magari percorrendo la ciclopista dell'Arno che si trova a pochi metri di distanza. L'investimento totale è stato di 64.600 euro e si inserisce negli interventi previsti nella variazione di bilancio dello scorso 29 luglio 2024.

Il sindaco e l'assessore ai Lavori Pubblici hanno ringraziato la ditta esecutrice e gli uffici comunali che hanno seguito e realizzato questa opera, specificando come la nuova area gioco sia più grande della precedente, con giochi accessibili a tutti, duraturi e conformi alle normative vigenti.

PIANO FRAZIONI E QUARTIERI - Il 9 aprile terminerà il giro della giunta nelle frazioni e dal 10 ci sarà il primo appuntamento di Frazioni al Centro con l'incontro di sindaco e giunta con i cittadini di Monterappoli. L'appuntamento di Pagnana è programmato per il 16 ottobre alla scuola dell'infanzia di piazza Arno. Il Piano è online sul sito del Comune di Empoli al link piano-frazioni-quartieri@comune.empoli.fi.it.

