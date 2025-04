Attivata la procedura di allontanamento nei confronti dell’aggressore di Panzano

“La procedura di allontanamento nei confronti del cittadino che nelle ultime settimane si è reso protagonista di più di un episodio di violenza a danno di alcuni residenti nel nostro territorio è stata formalizzata con i necessari provvedimenti emessi dagli enti preposti”. E’ il sindaco Paolo Sottani a commentare l’esito del lavoro, condotto dalle forze dell’ordine per l’attivazione dei provvedimenti necessari a sbloccare la situazione che si era venuta a creare nella frazione di Panzano in Chianti, aggravata negli ultimi giorni dal crescendo di episodi e manifestazioni di violenza fisica provocate dal cittadino che da qualche giorno risulta irreperibile.

“Un intervento necessario, frutto di un’azione di rete e di un percorso di collaborazione costante tra l'amministrazione comunale, l'Arma dei Carabinieri, in particolare la stazione dei Carabinieri di Greve in Chianti, la Questura che ringrazio per il supporto, l'intervento tempestivo e la competenza dimostrata”.

“Siamo stati costantemente in contatto con le autorità – precisa il sindaco Sottani - con l'obiettivo di monitorare la situazione e individuare la soluzione migliore per fermare l'aggressore, nell'interesse e a tutela della sicurezza della nostra comunità". "Mi preme sottolineare - dichiara in ultima analisi - che abbiamo messo in campo tutti gli strumenti di nostra competenza per gestire questa emergenza. Al momento il cittadino interessato sembra non essere più presente nel nostro territorio. Continueremo a tenere alta l’attenzione invitando la cittadinanza a collaborare con le istituzioni e le forze dell’ordine”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO