Azienda rompe tubo durante lavori: senz'acqua Campi Bisenzio, Prato e Signa

Una ditta, durante lavori su sottoservizi, ha accidentalmente rotto una tubazione dell’acquedotto, causando interruzioni dell’acqua o calo di pressione a Campi Bisenzio e in zone limitrofe di Prato e Signa. Lo comunica Publiacqua, che ha avviato i lavori di riparazione, ma prevede il ripristino non prima del tardo pomeriggio o della sera.

L’episodio segue un altro incidente avvenuto nei giorni scorsi a Mercatale Val di Pesa, dove durante scavi per la posa della fibra ottica, una ditta ha tranciato una tubazione del metano, costringendo i vigili del fuoco a un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area.

