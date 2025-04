A soli 10 anni salva la nonna in crisi epilettica dal soffocamento

Un bambino di soli dieci anni ha dimostrato una straordinaria prontezza di riflessi salvando la vita alla nonna settantenne, colpita da una crisi epilettica. Secondo quanto riportato dalla Misericordia di Arezzo, che ha scelto di diffondere la notizia pur tutelando il minore, il bambino si è immediatamente reso conto della gravità della situazione, ma invece di farsi prendere dal panico, ha agito con lucidità, posizionando la nonna sul fianco per evitare che potesse soffocare e successivamente allertando i soccorsi tramite il 112.

Durante la chiamata di emergenza, il bambino ha spiegato di aver appreso le tecniche di primo soccorso a scuola, grazie al "Progetto Asso" promosso dalla Misericordia. Questa iniziativa educativa, rivolta ai giovani studenti di Arezzo, mira a fornire loro le competenze necessarie per intervenire in modo efficace in situazioni di emergenza, soprattutto quando coinvolgono familiari anziani.

