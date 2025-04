Cade pino di oltre 70 anni alle Cascine di Firenze

Nella notte un pino di oltre 70 anni è caduto nel giardino della Catena, all’interno del parco delle Cascine di Firenze. Fortunatamente nessun danno a persone o cose. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale per la messa in sicurezza e la rimozione dell’albero.

Secondo i tecnici comunali, il cedimento dell’apparato radicale è stato causato dalle forti piogge delle settimane precedenti, aggravate dal vento degli ultimi giorni.

L’albero, con diametro di un metro, era classificato in classe C (pericolosità moderata) e sottoposto a controlli regolari. L’ultima verifica risaliva a ottobre 2024, la prossima era prevista per ottobre 2025.

