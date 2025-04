Montespertoli, Casa Sartori apre le porte: cittadini in visita al più importante biodigestore del Centro Italia

Porte aperte a 'Casa Sartori', l’impianto di Alia Multiutility inaugurato nel 2024 a Montespertoli grazie a un investimento di 75 milioni di euro. Oggi, 5 aprile, un nutrito gruppo di cittadini residenti nel comune ha partecipato alla prima visita guidata della struttura, osservando da vicino come l’impianto gestisce e tratta il rifiuto organico.

L’impianto, il più importante biodigestore del Centro Italia, rappresenta un connubio tra ingegneria funzionale e architettura sostenibile, progettato per ridurre al minimo l’impatto visivo e ambientale. Grazie a questa infrastruttura, la Toscana può compiere un ulteriore passo verso l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti organici, riducendo la dipendenza da impianti situati fuori regione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montespertoli in collaborazione con Alia Multiutility, ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino i processi attraverso cui si trasformano i rifiuti in biometano e compost, esempi concreti di economia circolare.

Presenti alla visita circa 50 cittadini, accompagnati dal tecnico Federico Pacini, che ha illustrato i dettagli del funzionamento dell’impianto. Tra le autorità, anche il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

“L’impianto di Montespertoli tratta il rifiuto organico FORSU prodotto nei territori delle province di Firenze, Prato e Pistoia – ha spiegato il tecnico Federico Pacini –. Grazie ai processi anaerobici e aerobici, qui si producono biometano, utilizzabile come biocarburante, e compost fertilizzante, adatto all’uso agricolo”.

Dotato di tecnologie all’avanguardia, l’impianto include quattro digestori anaerobici che permettono la trasformazione dei rifiuti in biogas, successivamente raffinato in biometano: una fonte rinnovabile, efficiente e flessibile. La capacità complessiva della struttura è di 160.000 tonnellate annue di rifiuti organici e verdi, traguardo che sarà raggiunto entro il 2027 con una produzione di circa 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di compost. In fase di piena operatività, prevista per il 2025, l’impianto tratterà circa 130.000 tonnellate di materiale.

Le giornate di visita hanno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’economia circolare, promuovendo consapevolezza e coinvolgimento attivo nella gestione dei rifiuti.

“Quella di oggi è la prima apertura dell’impianto di Casa Sartori ai cittadini di Montespertoli – ha spiegato Francesca Calonaci di Alia Multiutility –. Insieme all’amministrazione comunale, vogliamo replicare l’iniziativa in altri territori, perché riteniamo fondamentale che ogni cittadino comprenda l’importanza del proprio ruolo. Quando si vede con i propri occhi cosa succede al rifiuto organico dopo la raccolta differenziata, si è più motivati a compiere quel primo gesto fondamentale”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Alessio Mugnaini: “La comunità di Montespertoli deve essere orgogliosa di questo impianto. Realizzarlo qui non era affatto scontato: è frutto di un lavoro lungo, condiviso e trasparente tra Comune, cittadini, Alia e Ambito Rifiuti. Questo luogo è sempre appartenuto ai montespertolesi: prima c’era l’ecocentro, oggi c’è un impianto d’avanguardia, ma l’area è sempre stata aperta e familiare. Abbiamo sempre spiegato con chiarezza i vantaggi di un progetto come questo”.

Grande interesse da parte dei cittadini, che durante l'incontro non hanno esitato a porre domande, spinti dalla curiosità verso il processo di economia circolare dell'impianto Alia. Tra le parole emerse da alcuni visitatori, spicca "Positività. Spesso c'è una cultura negativa su questo tipo di impianti - afferma una cittadina -. sono strutture che danno valore al territorio e all'ambiente".

La prossima giornata di visite guidate si terrà venerdì 19 aprile. Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di Montespertoli e prenotarsi scrivendo all’indirizzo: direzionecomunicazione@aliaserviziambientali.it. I partecipanti riceveranno una conferma con l’orario preciso e le istruzioni per l’accesso. Il tour durerà circa un’ora e sarà guidato dai tecnici Alia, che illustreranno il funzionamento e il ruolo strategico della struttura.

Niccolò Banchi

