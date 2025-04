Casse di espansione dell'Arno a Fibbiana: Forza Italia chiede conto della mancata realizzazione dell'opera

I dirigenti di Forza Italia, Nicola Nascosti e Daniele Bagnai, intervengono sulla realizzazione delle casse di espansione di Fibbiana, anche alla luce dei recenti problemi che la città di Empoli ha riscontrato dopo l'alluvione del 14 marzo scorso

"Facciamo un po' di ordine - scrivono i dirigenti di Forza Italia - per aiutare la memoria di tutti: il 31/03/2011 viene presentato il progetto delle due casse di espansione di Fibbiana con queste parole ufficiali: "Le due casse si trovano in località Fibbiana, nel territorio dei comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Sono le opere lungo l'Arno che produrranno i maggiori benefici nel ridurre il rischio alluvione per l'area di Empoli. L'opera consente la raccolta di 4,45 milioni di metri cubi di acqua. Il costo è di 11,5 milioni di euro. I tempi previsti per la realizzazione: (In attesa dello sblocco della conferenza di servizi tra i comuni di Empoli e Montelupo per il problema sul reticolo minore)"."

"Marzo 2015: alla firma del contratto di appalto tra Regione Toscana e la ditta appaltante, la consegna lavori prevista dopo 30 mesi, settembre 2017, si dichiarava da parte della Regione "l'Arno non farà più paura". Da questa data in poi, lavori interrotti, problemi burocratici che hanno portato la Regione nel 2019 alla nomina di un Commissario Regionale per la realizzazione dell'opera; ma il 4 Luglio 2023, dopo 8 anni di ritardi, interviene la Città Metropolitana di Firenze. Essa ha costatato il gravissimo ritardo dello stato di avanzamento dei lavori, comunicando alla Regione Toscana l'opportunità di ricondurre l'opera nella diretta competenza della Città Metropolitana, guidata dal Sindaco di Firenze, ritenendo il commissariamento regionale un atto che non aveva prodotto i risultati attesi."

"Quindi - proseguono Nascosti e Bagnai - , la Città Metropolitana dal 2023 è competente per la realizzazione delle due casse di espansione. Bene precisare che le opere fin dall'inizio erano e sono interamente finanziate; domanda: perché nella sua recente visita a Empoli il Sindaco di Firenze, Sara Funaro, non ha detto niente su questa importante opera? È lecito pensare che, se fosse stata realizzata, avrebbe potuto evitare l'allagamento di una parte della città."

"Sono passati 14 anni (14 dalla presentazione del progetto, 10 dalla firma del contratto di appalto ndr.), tra cui una fase di gestione commissariale a cura della Regione Toscana, mostratasi priva di effetti, il passaggio alla Città Metropolitana in veste di stazione appaltante, e ad oggi non ha prodotto alcun avanzamento significativo dei lavori, e le popolazioni locali continuano ad essere spettatrici passive di una situazione di palese deficit amministrativo che impedisce il completamento dell'opera."

"Forza Italia ritiene che sia venuto il momento di decidere il destino dei lavori, nel superiore interesse degli abitanti che non possono vedersi privati di difese idrogeologiche e opere ancora non realizzate. Senza che il Governo Nazionale abbia nessuna Colpa."

Fonte: Forza Italia