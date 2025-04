Esami medici fatti in palestra da un personal trainer, denunciate tre persone

A Navacchio, in provincia di Pisa, un personal trainer di una palestra locale è stato denunciato dai carabinieri del Nas per aver esercitato abusivamente la professione medica. L'uomo, infatti, non si limitava a fornire allenamenti, ma eseguiva anche esami medici come elettrocardiogrammi, misurazioni della saturazione e della pressione arteriosa, senza possedere alcuna abilitazione.

Le indagini dei carabinieri, scattate a seguito di un controllo nella palestra avvenuto il 27 gennaio, hanno rivelato che il personal trainer si occupava di effettuare le prestazioni sanitarie dietro compenso aggiuntivo rispetto alla quota di iscrizione, e che tali esami servivano per rilasciare certificati medici.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato il coinvolgimento di un medico di un poliambulatorio, il quale firmava e rilasciava referti medici basandosi esclusivamente sui dati forniti dal personal trainer, senza mai visitare i pazienti. Anche il titolare della palestra è stato denunciato per aver consentito lo svolgimento dell'attività sanitaria illecita all'interno della struttura.