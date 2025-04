Evade dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico, 40enne arrestato in via Grande a Livorno

Un 40enne livornese, sottoposto agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per evasione. L'uomo è stato sorpreso in via Grande, nel cuore della città, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, lontano dalla sua abitazione e senza alcuna autorizzazione.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando i militari hanno intercettato l'uomo, violando così le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato ricondotto presso il suo domicilio, in attesa del processo per direttissima, dove l'arresto è stato convalidato.

Notizie correlate