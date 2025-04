I carabinieri forestali intensificano i controlli ambientali: multe e denunce nel Pisano

Prosegue l’attività dei Carabinieri Forestali di Pisa a tutela dell’ambiente. Le recenti operazioni hanno portato a multe e denunce per violazioni legate a pesca, gestione dei rifiuti e tutela della fauna.

A Santa Luce, due stranieri sono stati sorpresi a pescare nella Riserva del Lago di Santa Luce, senza licenza e in area vietata: per loro sanzioni da 220 euro e sequestro dell’attrezzatura.

A Castelnuovo Val di Cecina, due uomini sono stati denunciati per smaltimento illecito: avrebbero smontato un fuoristrada abbandonandone i pezzi in campagna.

A San Giuliano Terme, un pensionato è stato denunciato per bruciatura illegale di rifiuti (pannelli coibentati contenenti plastica e carta catramata) e sanzionato per aver acceso fuochi in condizioni non sicure, con presenza di vento.

Infine, a San Piero a Grado, un artigiano straniero è stato sorpreso con un autocarro carico di rifiuti misti non pericolosi, ma senza l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: denuncia e sequestro del mezzo.

Le indagini proseguono e le responsabilità saranno vagliate dalle autorità giudiziarie. L’Arma conferma così il suo impegno nella lotta ai reati ambientali.