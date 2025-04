I civici de L'Altra Toscana eleggono Del Ghignaro come garante del civismo

Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, è stato designato come garante del coordinamento regionale del raggruppamento civico L'Altra Toscana. La decisione è stata presa durante il terzo incontro del gruppo, tenutosi all'Hotel Hilton Florence, dove è stato ufficialmente istituito il coordinamento regionale.

Nel corso del suo intervento, Del Ghingaro ha affrontato "temi chiave delle politiche regionali, dalla sanità che vede aumentare in maniera significativa l'accesso al privato, con le liste di attesa che si allungano e poche professionalità a disposizione; ai distretti industriali che hanno bisogno di un progetto alto e sostenibile di sviluppo industriale; dall'ambiente che vede ancora investimenti nell'incenerimento dei rifiuti, al welfare con il tasso di povertà che aumenta".

Il sindaco ha poi sottolineato: "Come amministratori, raccogliamo i bisogni dei cittadini e li trasformiamo in azioni concrete. Questa pratica deve rimanere come elemento fondamentale dei civici. L'Altra Toscana esiste: noi siamo sul territorio, e ogni giorno amministriamo non per dinamiche interne di partito ma per il bene delle nostre comunità".