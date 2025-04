Il 500 club Pisa visita il reparto Oncologico Pediatrico dell’ospedale Santa Chiara di Pisa

Per volontà di alcuni cinquentisti della Valdera a partire dal primo gennaio è stato ricostituito il coordinamento di Pisa del 500 club Italia che raggruppa, ovviamente, tutta la provincia.

Molte sono le idee e gli eventi in programma approvati dal Direttivo;, la prima uscita in assoluto è stata la visita al Reparto Oncologico Pediatrico dell’ospedale Santa Chiara di Pisa avvenuta venerdì 4 aprile u.s, per la donazione di Uova pasquali, gentilmente offerte dall’Agenzia Anteprima di Ponsacco (PI)

Tutto Il comprensorio ospedaliero è stato invaso dalle simpatiche bicilindriche , opportunamente tirate a “lucido” per l’occasione, suscitando entusiasmo da parte dei pazienti e dal personale sanitario.

Il fiduciario del Fiat 500 club, Vincenzo Abbondanza ha portato, a nome di tutti i cinquecentisti del coordinamento di Pisa gli auguri di Buona Pasqua 2025 a chi si trovava all’interno della struttura ospedaliera.

L’iniziativa ha portato entusiasmo ed allegria soprattutto ai giovani pazienti non abituati a vedere queste vetture che hanno contribuito a fare la storia automobilistica dell’Italia negli anni 60 e 70

Ad allietare la simpatica atmosfera è stato presente anche Grisù che con la sua clownterapia ha portato il suo “sorriso porta a porta” con allegria e spensieratezza

Sicuramente un iniziativa da ripetere anche in altre strutture

Fonte: Ufficio Stampa

