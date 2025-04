In possesso di stupefacenti arrestato in zona stazione a Cecina un 40enne

Un 40enne di origine nordafricana, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria, dopo che i militari avevano intensificato i controlli nella zona, in seguito a segnalazioni di residenti che avevano notato movimenti sospetti.

I Carabinieri, anche in abiti civili, avevano notato l'uomo incontrare diverse persone in modo fugace nelle vie e piazze del centro. Fermato per un controllo, l'atteggiamento nervoso e le circostanze hanno spinto i militari a una perquisizione personale. Addosso aveva 18 grammi di cocaina, 4 di eroina e 260 euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, e l'uomo è stato arrestato. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha imposto il divieto di dimora nella provincia di Livorno e l'obbligo di firma a Pisa.

