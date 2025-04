Maltempo, codice giallo per rischio vento in tutto l'Empolese Valdelsa

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo a codice giallo per rischio vento valida per tutta la giornata di domenica 6 aprile. L’allerta riguarda tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa, dove si prevede un significativo rinforzo del vento già dalla tarda mattinata e primo pomeriggio, con raffiche in arrivo da nord-est.

Secondo le previsioni, si tratterà di venti forti e improvvisi, che potrebbero causare disagi alla circolazione e potenziali pericoli per la pubblica incolumità, soprattutto in presenza di alberature, impalcature, strutture precarie o oggetti esposti.

La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza, ricordando alcune buone pratiche da adottare in caso di vento intenso:

evitare di sostare o parcheggiare sotto alberi o cornicioni pericolanti;

mettere in sicurezza vasi, tende, arredi da giardino e tutto ciò che potrebbe essere trascinato dal vento;

limitare gli spostamenti, se non strettamente necessari, durante le ore più critiche.

Per approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito della Protezione Civile Toscana al link: https://bit.ly/2u5okZJ



