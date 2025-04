Montespertoli istituzionalizza le contrade: un passo storico per la comunità

Nell’ultima Giunta, l’Amministrazione comunale ha deciso di riconoscere ufficialmente la suddivisione di Montespertoli in cinque contrade storiche: Il Pozzo, La Cappella, Le Fontanelle, Le Mura e La Fornace. Una scelta significativa che dà finalmente un assetto formale a una realtà profondamente sentita dalla cittadinanza, nata negli anni ’60 in seno alla Mostra del Chianti e cresciuta nel tempo grazie alla partecipazione attiva di associazioni e cittadini.

Le contrade, ispirate a luoghi e edifici simbolici del territorio, hanno sempre rappresentato un importante momento di coesione sociale e sana competizione: dai carri allegorici agli addobbi delle vie, fino ai giochi che ogni anno animano la Mostra del Chianti.

“La decisione di istituzionalizzare le contrade di Montespertoli nasce dalla volontà di riconoscere e valorizzare una tradizione che appartiene profondamente alla nostra comunità. Le contrade non sono solo suddivisioni territoriali: sono luoghi del cuore, spazi di partecipazione, memoria e identità collettiva. Con questo atto vogliamo dare ufficialità a qualcosa che è già vivo nel cuore delle persone, sostenendo il lavoro di chi, con passione e spirito di squadra, ogni anno contribuisce a rendere speciale la Mostra del Chianti. L’incontro dell’8 aprile sarà l’occasione per raccogliere nuove idee e continuare a costruire e sostenere insieme il futuro delle contrade.”dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora alla Cultura del Comune di Montespertoli

Oggi, con l’approvazione della delibera, le contrade diventano parte integrante dell’identità ufficiale del paese, secondo la seguente suddivisione territoriale:

POZZO

Comprende: Piazza Machiavelli, Via Sonnino, Via delle Conce, Via Battisti, Via Volterrana Nord, Via Virginio Nuova, Baccaiano, Montegufoni, Castiglioni, Montagnana, Romita, Poggio Ubertini, San Quirico in Collina, San Pancrazio, Lucignano, Fezzana, Poppiano e aree limitrofe.

CAPPELLA

Comprende: Piazza del Popolo (civici 1-5 e 64-66), Via IV Novembre, Via Cafaggio, Via G. Puccini, Viale Matteotti, Via Don Milani, Via S. Piero in Mercato, Tresanti, Gigliola, Volteggiano, Via Fontana, Poggio Antico e zone collegate.

FONTANELLE

Comprende: Piazza del Popolo (civici 27-49), Via Roma (civici pari), Via Garibaldi, Via Gramsci, Via Montelupo, Via dello Schiavone (da Suor N. Anselmi in poi), Combertoli, Barrucciano, Palaia, Anselmo, Pulica, Poggio Capponi, San Donato a Livizzano e località adiacenti.

MURA

Comprende: Piazza del Popolo (civici 51-63), Via Roma (civici dispari), Via G. Martini, Via G. Marconi, Via Trieste, Via Lucardese, Via Virginio Nuova, Via Ginestruzze, La Torre, L’Olmo, Aliano, Ghisone, Granocchiaia, Fornacette, Montalbino, Lucardo e altre zone del territorio.

FORNACE

Comprende: Piazza del Popolo (civici 8-26), Via Taddeini, Via Verdi, Via Mazzini, Via Bini, Via Schiavone (fino a Suor N. Anselmi esclusa), Piazza Unità d’Italia, Via S. Ripoli, Via della Quercie, Via del Poggiarello, Via Arniano, Tirinzano, Lungagnana, Martignana, Ortimino, Coeli Aula e aree limitrofe.

Ringraziamo l'Amministrazione Comunale che con questa delibera ufficializza la presenza delle Contrade a Montespertoli. Questo passo ci rende ancora più orgogliosi del lavoro fatto come ente coordinatore delle singole contrade e speriamo che tale impegno sia sempre più motivo di unione e collante per i nostri concittadini. Per celebrare questo importante traguardo e aprire uno spazio di confronto con la comunità, martedì 8 aprile alle ore 21:15, presso l'Auditorium Vanna Cercenà del Centro culturale "Le Corti", si terrà l'incontro pubblico dal titolo: "Le Contrade che vorrei". Sarà un momento di dialogo aperto a tutti, in cui ognuno potrà condividere il proprio punto di vista, esprimere dubbi, proporre idee e contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita delle contrade. Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare magliette e bandane delle contrade e assistere alla presentazione ufficiale del calendario e del regolamento dei giochi della prossima Mostra del Chianti", così il Comitato delle Contrade accoglie la comunicazione ufficiale da parte della Giunta e dà appuntamento alla cittadinanza per rafforzare il senso di appartenenza e costruire insieme il futuro delle contrade di Montespertoli.

