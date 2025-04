Montopoli in val d'Arno entra nelle Città del tartufo, c'è il sì dell'assemblea

Montopoli in Val d'Arno entra nelle Città del tartufo. Si è tenuta questa mattina, sabato 5 aprile l'assemblea annuale dei soci dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo a Gubbio a Palazzo Della Porta. Tra i punti all'ordine del giorno, anche la richiesta di adesione di sette nuovi soci, tra cui proprio Montopoli.

La sindaca Linda Vanni e l'assessore al turismo Marzio Gabbanini hanno illustrato, nella prima parte dell'assemblea, le ragioni della domanda e raccontato la città di Montopoli.

«Ringraziamo il presidente, la direttrice e tutto il consiglio direttivo per questa bella accoglienza – commentano Vanni e Gabbanini –. Montopoli vanta una tradizione legata al tartufo con una cultura gastronomica profondamente radicata sul territorio. Merito delle ampie e diffuse tartufaie naturali, di tartufai esperti nella cerca e nella cavatura, di allevatori e addestratori di cani da tartufo ma anche di ristoranti e punti di degustazione che propongono portate al tartufo durante tutto l'arco dell'anno».

Il tartufo è anche al centro di alcune manifestazioni della tradizione locale sia del capoluogo che delle frazioni quale la plurisecolare Fiera degli Uccelli e la Festa del Cacciatore.

«Siamo felici e orgogliosi per questo ingresso – concludono – si tratta di un ulteriore passo in quel lungo percorso che ha come meta e obiettivo lo sviluppo turistico di Montopoli. Pensiamo che il nostro territorio abbia tutte le carte in regola per accogliere e far innamorare turisti vicini e lontani. Noi ci crediamo e stiamo lavorando in questo senso. Lo scorso sabato abbiamo presentato il rinnovato ufficio turistico, oggi il nostro ingresso nelle Città del tartufo. Abbiamo molte eccellenze, dobbiamo scovarle e valorizzarle. Il prossimo passo sarà fare domanda per ottenere la bandiera arancione, tutti progetti a cui stiamo lavorando con passione per favorire la conoscenza delle nostre meraviglie paesaggistiche, enogastronomiche e artigianali». Per ufficializzare l'ingresso nell'associazione ci sarà bisogno di un atto formale del consiglio comunale che permetterà di far diventare Montopoli uno dei soci dell'Associazione. Si tratta di una realtà che da 35 anni porta avanti la volontà di fare sinergia su tre aspetti fondamentali: produzione del tartufo, commercializzazione e promozione turistica a esso collegata.