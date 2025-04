OSS, l'appello degli idonei alla Regione: "Prorogate la graduatoria attuale finchè non ci sarà quella nuova"

"Chiediamo alla Regione Toscana di prorogare la validità della graduatoria OSS (operatore socio sanitario) del concorso pubblico bandito nel 2021, già prorogata di un anno ma in scadenza al 20 aprile 2025, perché la regione non rimanga senza una graduatoria aperta e valida fino a quando non sarà concluso il nuovo concorso per OSS che è appena stato bandito e che avrà una sua graduatoria non prima di qualche mese. In caso contrario infatti, se ci fosse bisogno di assumere in questo periodo, si rischierebbe di ricorrere al lavoro interinale, con grande disappunto per chi si è impegnato in un concorso pubblico e non è stato ancora chiamato e si impegnerà per rientrare in graduatoria anche nel prossimo concorso".

Così Dorina Firica, una OSS ancora in graduatoria, che si fa portavoce di un gruppo di ben 415 OSS che si sostengono e informano a vicenda grazie anche a una chat.

L'ultimo concorso pubblico per OSS fu bandito nel giugno 2021, vi si iscrissero quasi 10.000 persone, parteciparono in 7080 da tutta Italia, ne uscirono 2611 idonei ed oggi, dopo rinunce e assunzioni, ne sono rimasti ancora 1990.

"Siamo arrabbiati, eroi con la pandemia COVID, ancora precari da anni…" si sfoga una collega di Dorina.

"Chiediamo alla Regione Toscana un impegno concreto - conclude Dorina Firica - c'è già una proposta di legge depositata, serve approvarla per far sì che si abbia proroga". Un appello che viene lanciato, ma il 20 aprile è dietro l'angolo, se verrà raccolto o meno, lo si saprà presto.

Notizie correlate