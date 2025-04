In possesso di hashish in centro città, arrestato 31enne a Lucca

Un 31enne di origine tunisina, senza fissa dimora, è stato arrestato nella serata di mercoledì 2 aprile dalla Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Lucca, durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino.

L'operazione è scattata in seguito a segnalazioni di residenti che lamentavano schiamazzi in via Cervia. Giunti sul posto, i militari hanno notato un gruppo di extracomunitari e uno di loro, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondere qualcosa dietro la schiena. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 64 grammi di hashish e 210 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca in attesa dell'udienza di convalida, svoltasi nella mattinata del 3 aprile. Il giudice ha convalidato l'arresto, disposto il giudizio con rito abbreviato e condannato l'uomo a un anno di reclusione e 4.000 euro di multa, con pena sospesa.