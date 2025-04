Prestazioni mediche abusive in palestra a Navacchio, tre denunciati

I Carabinieri del NAS hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone per esercizio abusivo della professione medica e altri reati, all’interno di una palestra di Navacchio, in provincia di Pisa.

L’inchiesta, avviata dopo un’ispezione del 27 gennaio, ha rivelato che un personal trainer eseguiva prestazioni sanitarie non autorizzate – come elettrocardiogrammi, saturimetrie e misurazione della pressione – in cambio di un compenso aggiuntivo. I dati raccolti venivano poi usati da un medico di un poliambulatorio, che firmava referti e certificati senza visitare i pazienti, inviandoli direttamente via email.

Tra i denunciati anche l’amministratore della palestra, accusato di aver consentito, anche se tacitamente, lo svolgimento delle attività illecite nella struttura.

Le responsabilità dovranno ora essere accertate dalle autorità giudiziarie competenti.