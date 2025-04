Rischio valanga sull'Abetone, esercitazione congiunta nella zona della Val di Luce- Val Sestaione

Nella zona della Val di Luce / Val Sestaione, tra i 1.600 e i 1.900 metri di altitudine, i Finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano e i Carabinieri Forestali del Centro Settore MeteoMont di Lucca hanno svolto un’esercitazione congiunta per l’analisi del manto nevoso e la verifica della sua stabilità.

L’attività ha coinvolto una dozzina di militari tra “Osservatori nivologici” della Guardia di Finanza e “Previsori ed Esperti neve e valanghe” dei Carabinieri Forestali, i quali hanno effettuato rilievi tecnici su neve consolidata e su valanghe spontanee formatesi nei giorni precedenti. Obiettivo: individuare eventuali strati deboli potenzialmente pericolosi per l’innesco di valanghe, in aree ad alta frequentazione turistica anche al di fuori dei comprensori sciistici.

L’addestramento, pensato per favorire la cooperazione tra i due corpi, ha incluso anche una sessione pratica di autosoccorso in valanga, con simulazione del rintraccio di persone travolte, attraverso l’uso di dispositivi A.R.T.VA., obbligatori per chi pratica sci fuoripista o escursioni in ambienti innevati.

L’iniziativa conferma la sinergia operativa tra Guardia di Finanza e Carabinieri Forestali, volta a rafforzare la sicurezza in montagna e migliorare l’efficacia delle operazioni di soccorso, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascun corpo.

