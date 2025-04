Via alle iscrizioni per il Torneo di calcio a 7 'Oratorio Sant’Andrea'. Campo riqualificato

Se qualcuno nelle settimane precedenti ha avuto occasione di transitare in Viale Buozzi, avrà sicuramente notato un gran viavai di trattori e ruspe, intenti a lavorare al campo di calcio a 7 dell’Oratorio Sant’Andrea. Il terreno è stato spellicciato, scoticato e scarificato con appositi mezzi meccanici e integrato nel terreno mancante, a sua volta compattato. Successivamente è stato sagomato e livellato tramite attrezzatura tecnica corredata di laser, fresato, concimato e seminato. Adesso verrà irrigato con molta frequenza e, una volta formato il manto erboso, sarà segnato con marcatura delle linee di gioco.

L’Associazione di Promozione Sociale “Mons. Giovanni Cavini” è orgogliosa di comunicare le date per iscriversi alla edizione n. 33 dell’ormai celeberrimo Torneo di Calcio a 7 “Oratorio Sant’Andrea”, che si svolgerà, dalle 19,30 alle 22,30, nei giorni lavorativi a partire dal 28 maggio.

Le iscrizioni si terranno lunedì 12 e martedì 13 maggio, dalle ore 21 alle ore 23.

Sette le categorie ammesse: Over 18, 2007/’08, 2009/’10, 2011/’12, 2013/’14, 2015/’16 e femminile.

La modulistica necessaria per l’iscrizione e tutte le informazioni sono reperibili consultando la pagina Facebook Torneo di calcio a 7 “Oratorio S. Andrea”.

Nato nel 1990 per iniziativa di Mons. Giovanni Cavini, indimenticato Proposto di Empoli, e di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano la Parrocchia della Collegiata, il torneo si impose nel giro di pochissimo tempo come una occasione di sport, di incontro, di amicizia e di volontariato. Riconosciuto più volte come il torneo parrocchiale con il maggior numero di iscritti in Italia, è divenuto nel tempo un appuntamento fisso e tutti attendono il fischio di inizio per passare una serata in compagnia, magari gustando un gelato e un panino preparato dall’efficientissimo bar interno alla struttura. Dal 2009 il torneo è organizzato e finanziato dall’Associazione di Promozione Sociale “Mons. Giovanni Cavini”, ente no-profit che si occupa di promuovere il valore della cultura e dello sport come elementi di educazione e crescita umana e spirituale e provvede, congiuntamente con la Parrocchia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’oratorio.

«Il torneo dell’oratorio è davvero un grande impegno per tutti i volontari e le volontarie: è un’iniziativa che si protrae a lungo nell’estate, ma che accoglie centinaia di giovani e giovanissimi consentendo loro di fare amicizia, sport e creare delle relazioni sociali importanti – afferma Lorenzo Ancillotti, Presidente dell’Associazione “Mons. Giovanni Cavini” - Il nostro tempo ci vede troppo spesso con la testa reclinata sullo smartphone; un atteggiamento che rischia di portarci a dimenticare quanto sia prezioso il contatto umano, lo stare in compagnia e il crescere insieme, condividendo valori e passioni. Il torneo, per noi, è soprattutto questo: lo sport diventa una preziosa occasione di incontro, ma non è certo l’agonismo sfrenato a farla da padrone». Gli fa eco don Guido Engels, Proposto di Empoli: «E’ un privilegio poter disporre di una struttura come l’oratorio: tanto spazio per il gioco, ma altrettanto per la socialità; una collocazione fortuna che consente di essere facilmente raggiungibile da tutti e che permette di creare incontri tra generazioni differenti. Indubbiamente è un grande impegno e una seria responsabilità, ma è un onore poter offrire alla città e al territorio una realtà del genere.

ASSOCIAZIONE 'MONS. GIOVANNI CAVINI'

